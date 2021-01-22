Сильный мороз ожидается 23 января 

Также ожидается гололед.

23 января в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области местами ожидается туман, гололед. В Атырау ожидается туман, гололед.

В Акмолинской области ожидается понижение температуры воздуха до 30-35, местами 38 градусов мороза. В Кокшетау ночью ожидается понижение температуры воздуха до 32-34 градусов мороза.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается понижение температуры воздуха до 30-35 мороза, ночью местами сильный мороз до 40 градусов. В Петропавловске ночью ожидается понижение температуры воздуха до 32-34 мороза, ночью сильный мороз 37-39 градусов.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

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