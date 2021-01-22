Ержан Бабакумаров провел совещание по вопросам деятельности "Алматы - адалдық алаңы"

Данный проект реализуется на протяжении более двух лет. Главная цель - сокращение уровня коррупционных правонарушений, формирование всеобщего неприятия коррупции, активное культивирование нравственных принципов.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с первым заместителем руководителя Департамента по противодействию коррупции по городу Алматы Данияром Таумуратом провел совещание по вопросам деятельности проектного офиса "Алматы - адалдық алаңы", сообщает zakon.kz.

В Алматы данный проект реализуется на протяжении более двух лет. Главная цель - сокращение уровня коррупционных правонарушений, формирование всеобщего неприятия коррупции, активное культивирование нравственных принципов.

В ходе совещания были рассмотрены итоги проведенной работы, а также обозначены конкретные направления на текущий год. Наряду с активным противодействием коррупционным проявлениям акцент делается на культивировании честности и ответственности, принципов добропорядочности на госслужбе и во всем обществе.

Во всех районах города Алматы открыты территориальные филиалы. "Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам формирования и укрепления антикоррупционной культуры в обществе" заключено с 34 участниками (государственные органы, общественные организации).

Среди ключевых проектов:

Е-КСК - из 836 КСК в г. Алматы - 694 КСК (83%) работают электронно-цифровом формате. Прорабатывается новая система взаимодействия в связи с трансформацией в ОСИ; "Адал Жол" - безбарьерное самообслуживание пассажиров алматинского метрополитена на станциях "Алмалы" и "Абай" - за 1,5 года уровень нарушений требований по проезду составил около 0,04%; "Адал Бол" - новый цифровой подход к реализации товаров в супермаркетах без участия продавца - за 1,5 года поступило около 36 тыс. положительных отзывов от покупателей; "Акселератор Добра: Izgilik elshisi" - 1,9 тыс. волонтеров Алматы оказали различные виды социальной поддержки населению; "Антикоррупционная пропаганда: новый стиль" - за 1,5 года проведено 69 встреч в трудовых и учебных коллективах с прямым охватом 2560 человек по правовой грамотности и своевременному информированию о потенциальных коррупционных рисках и угрозах в бытовой сфере; "Интерактивная карта открытых бюджетов" по бюджетному финансированию различных объектов в городе Алматы - организации города Алматы разместили свои бюджеты в открытом доступе на портале publicbudget.kz на сумму 857,7 млрд тенге.

Руководитель проектного офиса "Алматы – адалдық алаңы" Александр Братенков сообщил, что по результатам социологического исследования ОФ Transparency Kazakhstan, состояние и уровень восприятия коррупции в Алматы значительно снижается. В целом отмечена позитивная динамика снижения уровня коррупционных правонарушений, повышения антикоррупционной активности населения, которые в т.ч. стали следствием новых подходов в организации и проведении антикоррупционной работы.

Тенденция на открытость в городе прослеживается. Алматы вышел из "красной зоны" по уровню коррупции. Высокая оценка антикоррупционной деятельности означает, что проект "Алматы – адалдық алаңы" имеет хороший потенциал. Работа в Алматы проходит в правильном направлении. Александр Братенков

Кроме того, с учетом пандемии проектным офисом "Алматы – адалдық алаңы" совместно с представителями мониторинговой группы, Департамента по противодействию коррупции, а также с привлечением гражданских активистов были проведены проверки по соблюдению карантинных мер в аптеках, мониторинг медицинских учреждений на предмет соблюдения карантинных мер медицинским персоналом, пациентами и посетителями, а также организации дистанционного обучения.

В ходе совещания заместитель акима Ержан Бабакумаров поблагодарил Александра Братенкова за внесенный вклад в реализацию совместных проектов, вручил благодарственное письмо от имени Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и пожелал успехов на новом месте.

Участникам совещания был представлен новый руководитель "Алматы – адалдық алаңы" - Айнур Сабитова, руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі", член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Куратор проекта "Алматы – адалдық алаңы", заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров обозначил задачи для проектного офиса на 2021 год, а также дал ряд конкретных поручений руководству городских управлений и акиматам районов.

Справочно: в Алматы активно ведется консультативно-разъяснительная работа, функционирует "горячая линия" (8 708 983 1424, 8 727 983 1424).

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