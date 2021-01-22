Мусину показали систему диагностики инсульта головного мозга на базе искусственного интеллекта

Также Багдат Мусин ознакомился с работой Городской клинической больницы №7.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом в Алматы, где ознакомился с ходом цифровизации города и посетил ряд объектов, передает zakon.kz.

В ходе поездки Багдат Мусин встретился с акимом города Алматы Бахытжаном Сагинтаевым и обсудил текущую ситуацию в сфере цифровизации мегаполиса и планы на ближайший год.

В частности, министр посетил Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, где ему презентовали систему "Crystal Spring". Система посредством Искусственного интеллекта (ИИ) позволяет диагностировать онкологические заболевания легких на основе рентгеновских снимков.

На сегодняшний день ИИ может продиагностировать 14 различных симптомов заболеваний лёгких, в том числе пневмонию, как одно из проявлений Covid-19. Продукт запущен в марте 2020 года в тестовом режиме в нескольких клиниках, в настоящий момент врачи используют его ежедневно.

Также Багдат Мусин ознакомился с работой Городской клинической больницы №7 – самой крупной многопрофильной клиникой Алматы. Министру презентовали проект CEREBRA, разработанный "Алматинской лабораторией искусственного интеллекта". CEREBRA поможет врачам выявить инсульт на ранних стадиях. Подробный аналитический отчет можно получить на веб-платформе на ПК и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Как отмечают медицинские специалисты, восстановление кровотока в мозгу при инсульте с полным возвращением всех функций возможно в течение 4,5 часов. ИИ, внедренный в проект CEREBRA поможет распознать инсульт в течение 10 минут и рассчитать изменение плотности ткани в ядре инсульта. Стоит отметить, что "Алматинская лаборатория искусственного интеллекта" является участником международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

Министр отметил важность подобных проектов и необходимость развивать ИИ в Казахстане, в особенности, в медицинской сфере.

Он также упомянул, что искусственный интеллект является одним из приоритетных кластеров программы "Цифровой Казахстан" и министерство ведет совместную работу со стартапами, исследовательскими организациями и бизнесом, благодаря которой реализовываются подобные решения.

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