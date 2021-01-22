Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта, сообщает государственный телеканал CyBC, передает zakon.kz.

Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Причем гостям из "красной" зоны вдобавок к сделанному в своей стране анализу, придется сделать еще один — после приезда на остров, пишет РИА "Новости".

Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19, — сказал в эфире телеканала замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

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