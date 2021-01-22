Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за COVID-19

Школ самбы предложила провести мероприятие в июле, если будут достигнуты успехи по вакцинации населения.

Карнавал в Рио-де-Жанейро, запланированный на июль 2021 года, отменен из-за пандемии COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в Twitter мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

Я никогда не скрывал страсти к карнавалу и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле, - написал он.

Школ самбы предложила провести мероприятие в июле, если будут достигнуты успехи по вакцинации населения.

Эдуардо Паес также сообщил, что карнавал может состояться в 2022 году.

Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!