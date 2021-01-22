В Карагандинской области назвали наиболее подверженные коррупции сферы

В борьбе с коррупцией основной упор сделан на превентивные меры. Исследование Общественного фонда "Transparency International" показало, куда необходимо направить усилия.

В Карагандинской области ведется работа по снижению коррупционных рисков. В минувшем году анализы проведены в тринадцати госпредприятиях. Антикоррупционным мониторингом охвачено большинство госуслуг. Отслеживается расходование бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ, сообщает zakon.kz.

В борьбе с коррупцией основной упор сделан на превентивные меры. Исследование Общественного фонда "Transparency International" показало, куда необходимо направить усилия.

Результаты опроса обсудили на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции.

В Казахстане ежегодно проводится исследование международной неправительственной организации "Transparency International". Второй год подряд участие в опросе принимают жители Карагандинской области. Результаты исследования указывают на имеющиеся недоработки и проблемы. Предлагаю разработать детализированную дорожную карту для повышения эффективности нашей совместной работы. руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов

По его словам, респонденты отметили, что нередко приходится "договариваться" в государственных больницах и поликлиниках, детских садах и колледжах. В зоны риска также попали полиция, служба занятости, отделы земельных отношений, управление ГАСК, военкоматы.

Участники опроса сообщили о помощи посредников – так называемых "помогаек". Как показало исследование, такие случаи - не редкость.

Порядка двух третей опрошенных граждан выразили готовность оказать содействие в борьбе с коррупцией, отметил глава ведомства.

Отдельно опрос проводился среди предпринимателей. Почти половина из них считают, что любой вопрос можно решить законным путем. Между тем 17% отметили, что все решается через коррупционные схемы. Наиболее подверженными коррупции указаны сфера земельных отношений, противопожарная служба.

Прозрачность и качество оказания государственных услуг – это самое важное. Все должно быть транспарентно. Необходимо максимально переводить услуги в цифровой формат, чтобы исключить прямые контакты. Поручаю всем проанализировать результаты исследования и принять меры для устранения недочетов. аким области Женис Касымбек

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