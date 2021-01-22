Как пошагово подать заявку на использование пенсионных накоплений

Документы по целевому назначению средств необходимо предоставить в банк в течение 45 дней, иначе они вернутся обратно в ЕНПФ.

В Отбасы банке дали пошаговую инструкцию, как можно подать заявку на снятие части пенсионных накоплений на примере приобретения жилья за счет жилищного займа, передает zakon.kz.

Как отметили в банке, заявки принимаются только в онлайн формате.

Сначала нужно на сайте ЕНПФ узнать сумму своих пенсионных накоплений и порог достаточности лично для вас, а также доступную сумму – сверх порога достаточности.

Затем выбрать цель, на которую вы хотите использовать эти деньги, открыть специальный текущий счет в Отбасы банке, после чего получить одобрение на использование пенсионных выплат.

К примеру, вам 35 лет, порог достаточности 2 961 000 тенге. На вашем счете накоплено 5 500 000 тенге.

Для подачи заявки авторизуйтесь с помощью ЭЦП. После чего выберите цель, к примеру, приобретение жилья без ипотеки.

Вы можете приобрести квартиру, дом, комнату в общежитии – как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Разрешается также приобретать квартиру путем долевого участия.

Необходимый перечень документов для загрузки:

Договор купли/продажи (долевого участия); Справка о зарегистрированных правах и обременениях.

Затем укажите сумму и используете ли вы уступленные накопления родственников.

Заявка сформирована, теперь необходимо заполнить заявление и отправить в ЕНПФ, после чего ожидать уведомления.

Заполните реквизиты и загрузите документы, подтверждающие целевое использование денег.

ЕНПФ в течение 5 рабочих дней перечислит сумму накоплений на специальный счет заявителя, открытый в Отбасы банке.

При этом важно знать, что единовременные пенсионные выплаты можно получать неограниченное число раз, без ограничения выбираемых целей, если у вас имеются средства, превышающие порог достаточности.

Как отметили в банке, наличие у вас в собственности жилья не является основанием для отказа в выплате денег.

Единые пенсионные выплаты можно использовать только безналичным способом.

Документы по целевому назначению средств необходимо предоставить в банк в течение 45 дней, иначе они вернутся обратно в ЕНПФ.

Нельзя приобретать недвижимость супруга или супруги.

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