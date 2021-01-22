Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения РК

Ранее он занимал пост председателя правления ТОО "Национальный научный онкологический центр".

Постановлением Правительства РК Жандос Буркитбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Жандос Конысович Буркитбаев родился в 27 февраля 1971 года в селе Аккол Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский Государственный медицинский университет им. Асфендиярова (1996); специальность "Лечебное дело"

· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, с отличием (2003); специальность "Государственное и местное управление"

· Южно-Казахстанская медицинская академия (2007); специальность "Фармация"

Трудовой стаж:

· Врач городской клинической больницы неотложной медицинской помощи, г. Алматы (1996-1998);

· Врач республиканского центра медицины катастроф г. Алматы (1998-1999);

· Главный специалист управления образования и науки Министерства здравоохранения Республики Казахстан (1999-2000);

· Главный специалист отдела лекарственной политики, развития медицинской и фармацевтической промышленности, организационно-контрольной работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2000-2001);

· Начальник отдела фармацевтической и медицинской промышленности и информационно-аналитического сопровождения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2001-2002);

· Начальник управления развития фармацевтической и медицинской промышленности и лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2004);

· Испонительный директор АО "Актюбрентген" (2005-2007);

· Заместитель заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2008);

· Директор ГККП на ПХВ "Центр крови" г. Астана (2008-2011);

· Директор РГП на ПХВ "Научно-производственный центр трансфузиологии" (10.02.2011-2019);

· Председатель правления ТОО "Национальный научный онкологический центр" (с 23.01.2019)

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