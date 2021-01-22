Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения РК

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Ранее он занимал пост председателя правления ТОО "Национальный научный онкологический центр".
Постановлением Правительства РК Жандос Буркитбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
Жандос Конысович Буркитбаев родился в 27 февраля 1971 года в селе Аккол Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский Государственный медицинский университет им. Асфендиярова (1996); специальность "Лечебное дело"
· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, с отличием (2003); специальность "Государственное и местное управление"
· Южно-Казахстанская медицинская академия (2007); специальность "Фармация"
Трудовой стаж:
· Врач городской клинической больницы неотложной медицинской помощи, г. Алматы (1996-1998);
· Врач республиканского центра медицины катастроф г. Алматы (1998-1999);
· Главный специалист управления образования и науки Министерства здравоохранения Республики Казахстан (1999-2000);
· Главный специалист отдела лекарственной политики, развития медицинской и фармацевтической промышленности, организационно-контрольной работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2000-2001);
· Начальник отдела фармацевтической и медицинской промышленности и информационно-аналитического сопровождения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2001-2002);
· Начальник управления развития фармацевтической и медицинской промышленности и лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2004);
· Испонительный директор АО "Актюбрентген" (2005-2007);
· Заместитель заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2008);
· Директор ГККП на ПХВ "Центр крови" г. Астана (2008-2011);
· Директор РГП на ПХВ "Научно-производственный центр трансфузиологии" (10.02.2011-2019);
· Председатель правления ТОО "Национальный научный онкологический центр" (с 23.01.2019)
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