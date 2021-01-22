Мать, избившую до полусмерти 3-летнюю дочь, намерены лишить родительских прав

22-летняя мать ребенка задержана полицейскими.

В управлении образования СКО прокомментировали информацию о трехлетней девочке, которую избила родная мать, сообщает zakon.kz.

История вызвала резонанс в Петропавловске, передает Sputnik Казахстан.

Девочка в бессознательном состоянии с телесными повреждениями была доставлена в детскую больницу 17 января. Сейчас находится в коме. 22-летняя мать ребенка задержана полицейскими.

В соцсетях горожане рассказали, что девочка инвалид, с рождения она жила с приемными родителями. Мать забрала ее к себе в конце декабря, и вскоре девочка попала в реанимацию.

В ответ на возмущенные комментарии пресс-служба областного суда сообщила, что "судебных решений о лишении родительских прав, ограничении родительских прав и восстановлении в родительских правах в отношении биологических родителей этого ребенка не принималось".

Касательно несовершеннолетней Александры З. сообщаем, что с момента рождения (июль 2017 года) ребенок по заявлению матери был помещен в Дом ребенка города Петропавловска на временное содержание в связи с тяжелым материальным положением. Мать систематически посещала ребенка. Спустя пять месяцев в декабре 2017 года мать забрала свою дочь. После этого на основании свидетельства об установлении отцовства ребенок проживал в семье отца. Управление образования Северо-Казахстанской области

В восемь месяцев ребенку был поставлен диагноз "детский церебральный паралич" – в рамках помощи от государства ей были предоставлены впитывающие простыни, гигиенические средства, кресло-коляски (комнатная и прогулочная). Для предоставления специальных социальных услуг на дому для ребенка-инвалида отец не обращался.

25 декабря 2020 года отец возвратил ребенка матери. 17 января 2021 года девочка поступила в больницу с диагнозом "ушиб головного мозга". В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации. В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Женщина находится в изоляторе временного содержания до окончания следственных действий, - отметили в ведомстве.

После решения суда в отношении матери ребенка органы опеки будет инициировать иск о лишении ее родительских прав (пункт 4 статьи 75 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье").

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