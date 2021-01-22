Найдены останки самого большого динозавра в истории Земли

Останки найденного динозавра датируются около 98 млн лет назад.

Останки гигантского динозавра нашли аргентинские палеонтологи во время раскопок, сообщает zakon.kz.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Считается, что самым большим существом, когда-либо существовавшим, является синий кит. Самые большие представители этого вида вырастают до 33,6 м в длину. Самыми большими наземными существами были динозавры, и огромнейшими из них — титанозавры. Это род растительноядных динозавров-завропод из клады Lithostrotia, живших в верхнемеловую эпоху на территории нынешних Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Останки животного были найдены в провинции Неукен в 2012 году в слоях горных пород, они включали в себя 24 позвонка из хвоста существа и несколько тазовых костей. Найденого динозавра отнесли к титанозаврам — группе ящеротазовых динозавров инфраотряда завропод.

Команда пока не смогла подтвердить, что останки динозавра принадлежат новому виду, однако окаменелости не совпадают с другими известными останками зауроподов. Также ученые уверены, что это животное значительно превышает размеры вида Patagotitan, который был найден в Аргентине в 2013 году.

Останки найденного динозавра датируются около 98 млн лет назад. А размеры найденных фрагментов в среднем на 10% больше, чем у Patagotitan — еще одного претендента на звание крупнейшего динозавра из группы титанозавров. Он достигал в длину почти 40 м и весил около 70 т. Но пока не найдены бедренные или плечевые кости, которые бы позволили сказать примерную более-менее точный вес или рост динозавра.

Раскопки динозавра начались в 2015 году и продолжаются до сих пор, а ученые представили предварительный отчет об этой работе. Они заявляют, что пока не описанный вид динозавра может стать новым лидером рейтинга крупнейших динозавров в истории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!