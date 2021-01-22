МИД РК сделал заявление в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ЯО

Договор, принятый 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН, является важным шагом на пути к полной ликвидации ядерного оружия.

МИД РК опубликовал заявление в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия, сообщает zakon.kz.

Казахстан приветствует вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Договор, принятый 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН, является важным шагом на пути к полной ликвидации ядерного оружия.

Казахстан принимал активное участие в переговорном процессе по проекту ДЗЯО, как страна, прошедшая внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Символично, что первый в истории ядерного разоружения многосторонний юридически обязательный документ, устраняющий серьезный пробел в международно-правовом поле (из трех видов ОМУ – ядерного, химического и биологического – только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет) вступает в силу в год 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Эти события также совпадают с планируемым в этом году очередной церемонией вручения "Назарбаевской Премии за безъядерный мир и глобальную безопасность", которая традиционно проходит в рамках празднования 29 августа Международного дня действий против ядерных испытаний. МИД РК

Решение Нурсултана Назарбаева по закрытию полигона названо историческим и подчеркивается, что оно придало импульс установлению запрета на ядерные испытания по всему миру.

Будучи последовательным сторонником идеи о полном и всеобщем ядерном разоружении, Казахстан подписал ДЗЯО 2 марта 2018 года, став 57-м государством-подписантом, а 29 августа 2019 года Казахстан стал 26-м государством, внесшим в Секретариат ООН ратификационный документ. 3 июля 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия".

Впервые выступая в качестве Главы Государства на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент К.Токаев заявил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом для нашей страны.

Это стремление стало неотъемлемый частью общенациональной идентичности казахского народа, дав нам моральное право быть в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Подчеркивая важность универсализации ДЗЯО, Казахстан призывает другие страны присоединиться к Договору с целью избавления нашей планеты от ядерного оружия к 2045 году - столетию ООН.

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