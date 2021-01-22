Почти 1,5 млн заплатят хулиганы, разгромившие стеклянные остановки в СКО

Стоимость каждой составляет 440 тысяч тенге.

Три остановочных павильона были разбиты неизвестными в Петропавловске за одну ночь, сообщает zakon.kz.

Неделю полицейские искали вандалов, передает Петропавловск News.

Были опрошены водители такси, работники развлекательных заведений, изучено видео с камер в данном микрорайоне. В поле зрения попала компания студентов педагогического колледжа, отмечавших день рождения на одной из зон отдыха.

Один будущий педагог подал идею разбивать остановки, другой поддержал. Затем присоединился третий. Стеклянные павильоны пинали ногами. Стоимость каждого составляет 440 тысяч тенге.

Факт хулиганства внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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