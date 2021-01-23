В Алматы построят 100 новых улиц

Приложение zakon.kz
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Все улицы, в том числе переулки и садоводческие территории, планируется охватить стопроцентным освещением.
Около 100 улиц построят в микрорайонах Курамыс и Акжар Наурызбайского района, сообщает zakon.kz.
Работа ведется в рамках программы "Новый Алматы", передает Almaty.tv.
В 2020 год в Наурызбайском районе проводили дороги, было отремонтировано 35 улиц с тротуарами. В микрорайоне Акжар пробит пешеходный проход.
Все улицы, в том числе переулки и садоводческие территории, планируется охватить стопроцентным освещением.
Комплексный план программы "Новый Алматы", как одна из веток Стратегии развития мегаполиса, нацелена на устранение дисбаланса между присоединенными районами и центром города.
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