Врач подтвердил, что мат помогает справиться с болью

С помощью слов человек выплескивает негативные эмоции. Человек, как бы описывает свои чувства и становится легче.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном способе справиться с болью, сообщает zakon.kz.

В выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1", он отметил, что природа нам дала боль, это сигнал об опасности. Ее нельзя просто терпеть.

И один из самых необычных, но естественных способов, это нецензурная брань. С помощью слов человек выплескивает негативные эмоции. Человек, как бы описывает свои чувства и становится легче.

Александр Мясников взял в руки словарь русского мата и прочитал вслух выражения, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Однако на самом деле они таят несколько значений, в том числе, и те, о которых говорить в обществе не принято.

Врач добавил, что схожий эффект дает музыка.

Мы знаем, что музыка обезболивает. Мы знаем, что при колоноскопии и гинекологических вмешательствах играет музыка. Музыкотерапия снимает боль. Александр Мясников

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