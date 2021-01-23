Один из подозреваемых задержан, еще двое разыскиваются.

В Алматы за вооруженными людьми гнались полицейские. По городу был введен план "Перехват", сообщает zakon.kz.

В ходе проверки подозрительного авто на территории Медеуского района его водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и скрылся с места происшествия. По городу был введен план "Перехват". Искомое транспортное средство было блокировано на проспекте Сейфуллина в Турксибском районе города. Водитель и двое его пассажира бросились наутек в пешем порядке. Убегая, они выбросили предмет, похожий на автомат и нож. пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ведомстве отметили, что один из подозреваемых задержан, еще двое разыскиваются.

Другие обстоятельства дела, а также происхождение и принадлежность выброшенных предметов будут доподлинно установлены, - добавили в ДП Алматы.

Ранее в алматинских соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции пытаются задержать какую-то машину. На кадрах суета, бегают полицейские, гражданские. Снято видео из окна проезжающего автомобиля и понять, что именно происходит, трудно.

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