Летальность "британского" штамма COVID-19 объяснили в ВОЗ

По словам премьера, о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи.

Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

22 января Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельная, чем ранее известная, и до 70% более заразная. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения – ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения – ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена. глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове

О новом варианте коронавируса - VUI-202012/01 - 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.

Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.

По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

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