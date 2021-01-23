Промоутер Головкина сделал заявление

Одним из потенциальных соперников "Канело" может стать казахстанский чемпион.

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал заключение контракта с мексиканским чемпионом Саулем "Канело" Альваресом, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

22 января британец анонсировал соглашение с "Канело", которое включит в себя два поединка. Одним из потенциальных соперников мексиканца в рамках текущего контракта может стать казахстанский чемпион Геннадий Головкин.

Для меня большая честь заключить сделку на два боя с номером один в pound-for-pound "Канело". Я с нетерпением жду невероятных боев! британский промоутер Эдди Хирн

Помимо Головкина британский функционер сотрудничает с проспектом полусреднего веса казахстанцем Данияром Елеусиновым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!