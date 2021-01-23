Расчлененный труп мужчины нашли в Атырауской области

У соседей вызвал подозрение дурной запах, которым пропитались и дом, и двор, и сама хозяйка.

В соцсетях распространяется информация о женщине-учительнице, которая еще летом якобы убила своего дядю в селе Тандай Махамбетского района и хранила труп в сарае во дворе, передает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Как сообщается в соцсетях, у соседей вызвал подозрение дурной запах, которым пропитались и дом, и двор, и сама хозяйка. Вызванные полицейские задержали ее, когда она уже расчленила труп и спрятала в большую сумку.

В селе Тандай Махамбетского района обнаружено тело 82-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идут следственные мероприятия. пресс-служба Департамент полиции Атырауской области

Отмечается, что в полиции не стали комментировать информацию в соцсетях.

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