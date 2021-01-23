"Как у ВИЧ": о самой опасной мутации коронавируса рассказал врач

Медик также напомнил, что пока ни одна мутация не повлияла на течение болезни - в любом варианте все проходит примерно одинаково.

Африканским коронавирусом можно заразиться повторно, даже если вы переболели обычным, "российским" вариантом вируса. Но это нормально, куда больше опасений вызывают другие, пока только гипотетические мутации COVID-19, передает zakon.kz.

Таким мнением в разговоре с "Вечерней Москвой" поделился врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, может обходить иммунитет, выработанный после уже перенесенного заболевания, и заражать повторно. Предполагается, что этому способствуют определенные мутации, произошедшие в спайк-белке вируса. Но, по мнению врача, ситуация далеко не такая страшная, какой кажется на первый взгляд. На самом деле заболеть повторно можно и нашим, отечественным ковидом.

Уже давно известны слова главврача "Склифа" о том, что есть случаи повторного заражения врачей, работающих в красной зоне. И здесь проблема не в том, что коронавирус как-то опасно мутировал, а в количестве вирусных частиц и в том, насколько быстро уже наработанные антитела смогут локализовать болезнь в организме. Африканский штамм к нам придет или немецкий - разницы, по большому счету, нет. Дело ведь еще и в том, что иммунитет к коронавирусу, к сожалению, не пожизненный, человек не утрачивает возможность заболеть даже после прививки, вопрос только в том, насколько тяжелым окажется его состояние. Андрей Кондрахин

Медик также напомнил, что пока ни одна мутация не повлияла на течение болезни - в любом варианте все проходит примерно одинаково. К тому же проблема здесь не столько в самом вирусе, сколько в ответе иммунной системы - порой реакция оказывается настолько мощной, что под удар попадают другие органы.

Но, конечно, возможность мутаций вызывает определенное беспокойство. Почему британский ковид стал более заразным? Потому что там он "дикий". Англичане не провели грамотный эпидемический контроль, вовремя не разграничили людей, в результате чего болезнь спокойно ходила от человека к человеку, только укрепляясь. По африканскому штамму пока мало конкретных данных, но подозреваю, что ситуация может быть похожа - сомневаюсь, что там в должном объеме соблюдались все необходимые противоэпидемические меры, - отметил врач.

Самой опасной мутацией, которую можно ждать от коронавируса, Кондрахин считает появление устойчивости к иммунному ответу организма.

Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител. Как вообще работает защита нашего организма? Антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что они его просто не увидят или не смогут удержаться. Впрочем, я сомневаюсь, что такое мощное изменение может произойти, тем более за короткий срок, - подчеркнул он.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подцепить болезнь можно будет после единичного контакта с человеком. В таком случае, как объяснил Кондрахин, вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно.

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