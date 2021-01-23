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Рецепт "идеальной" жареной курицы раскрыл победитель шоу MasterChef

Фото: pixabay.com 23 января 2021, 10:44

По словам шеф-повара, жарить курицу необходимо с большим количеством масла.

Как на огне приготовить жареную курицу "ресторанного уровня", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом таблоиду The Daily Mail рассказал победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин.

По его словам, жарить курицу необходимо с большим количеством масла.

Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей. победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин

Он добавил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной.

Как отметил повар, курица не бывает сухой, обычно ее пережаривают, потому что опасаются, что она останется сырой.

По словам Мартина, необходимо "иметь немного веры" и проверять готовность при помощи надреза.

И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима, - дал совет Мартин, призвав также не выбрасывать остатки птицы после готовки, а сделать на ее основе куриный суп.

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