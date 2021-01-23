Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

100 человек заболели пневмонией за сутки в Казахстане 

Фото: Кабар 23 января 2021, 11:15

74 человека выздоровели.

100 человек заболели пневмонией за сутки в Казахстане, один летальный исход, сообщает zakon.kz.

На 21 января зафиксированы 100 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной иxнфекции, 1 летальный исход и 74 человека выздоровели, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47311, летальных случаев - 550, выздоровевших - 35055.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп, болезень влияет по-разному
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан