Протесты в поддержку Навального проходят в нескольких городах России. Участников задерживают

Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

В российских городах 23 января начались акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, передает zakon.kz со ссылкой на dw.com.

Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

Во Владивостоке ОМОНовцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с Алексеем Навальным и другими политическими заключенными в России. Об этом сообщает штаб Навального во Владивостоке. Сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

В Хабаровске силовикам в во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!" Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания. Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются. По сведениям местного штаба оппозиционера, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

Также митинги проходят в Южно-Сахалинске и Магадане.

Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции.

Адвокат Константин Бубон сообщил, что глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера, а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Якутске акция протеста проходит при -50.

Отмечается, что акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.

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