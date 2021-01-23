Карантин ужесточат в Павлодарской области с 25 января

Дополнения затронут работу автотранспорта, общепита и содержания общественных мест.

Главным государственным санврачом Павлодарской области введены дополнения в предыдущее постановление. Дополнения затронут работу автотранспорта, общепита и содержания общественных мест, сообщил на брифинге представитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гизат Абешев, передает zakon.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Новым постановлением приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные автобусные и микроавтобусные пассажирские перевозки (за исключением маршрутов Аксу-Павлодар-Аксу, объединенного с маршрутом Павлодар-Аксу-Павлодар). Также запрещается работа объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых и др.) в субботние и воскресные дни, кроме режима доставки и выноса.

Кроме того, должна проводиться санитарная и дезинфекционная обработка всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, кабин лифтов, организаций и других общественных мест, с соблюдением необходимых требований.

Постановление вступает в силу с 00:00 25 января и действует до 00:00 8 февраля.

Введение новых ограничительных мер вызвано непрекращающимся ростом заражения коронавирусом в области.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, 17 января Павлодарская область вошла в "красную" зону. Тогда за сутки в регионе добавилось 135 заболевших COVID-19. За 21 января выявлено уже 226 новых случаев заболевания. Сейчас Павлодарская область - один из лидеров в республике по суточному приросту выявленных больных.

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