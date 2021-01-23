Сотни нацгвардейцев, охранявших Капитолий, заболели COVID-19

Профильный комитет сената ведет расследование.

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как добавляет газета Politico, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью изданию, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.

Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно.

По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19. Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.

Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими.

Ранее газета сообщила, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, 21 января его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.

Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса.

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