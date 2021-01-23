Почему педагоги в РК не заинтересованы занимать руководящие должности

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел традиционную встречу с представителями педагогической общественности.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел традиционную встречу с представителями педагогической общественности, которые приехали практически из всех регионов страны, сообщает zakon.kz.

Встреча, которая началась в 11:00, завершилась в 15:25. (...) Участники встречи озвучили свои предложения по развитию системы среднего образования, говорили о необходимости повышения роли методистов, внедрения института ротации, усиления требований к руководителям организаций образования, изменения порядка их назначения и аттестации, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, "учителя отметили, что сильные педагоги не заинтересованы занимать руководящие должности, так как зарплата директора сегодня намного ниже оплаты труда учителей".

К тому же должность директора – это определенные обязательства и большая ответственность. В связи с этим я рассказал педагогам об изменениях, которые мы предлагаем внести в процедуру назначения руководителей школ, а также об увеличении их заработной платы. министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Также он сообщил, что на встрече поднимались вопросы, касающиеся аттестации педагогов, цифровизации, соблюдения норм педагогической этики, улучшения содержания образовательных программ, учебников, организации дистанционного обучения и усиления требований к претендентам на знак "Алтын белгi".

Учителя отметили существенное повышение их заработной платы и в целом статуса педагога. Были обсуждены и многие другие актуальные проблемы, которые требуют решения. (...) По многим из них уже приняты конкретные решения, в том числе на законодательном уровне. Асхат Аймагамбетов

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