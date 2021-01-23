Джекпот в миллиард долларов выиграл участник лотереи в США

Организаторы отметили, что данный выигрыш является вторым по величине в истории лотереи.

Выигрышный билет лотереи Mega Millions на сумму $1 млрд продан в штате Мичиган, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Номинальный джекпот в размере $1 млрд ($739,6 млн наличными) достается счастливому обладателю билета в Мичигане, - говорится в сообщении на сайте лотереи.

Организаторы отметили, что данный выигрыш является вторым по величине в истории лотереи. В 2018 году в штате Южная Каролина был продан выигрышный билет на сумму $1,5 млрд. По данным агентства Associated Press, выигрыш жителя Мичигана является третьим по величине лотерейным призом в истории США. 21 января агентство сообщило, что житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более $731 млн. Обладатель билета сможет выбрать между суммой $731,1 млн, которая будет перечислена 30 платежами за 29 лет, и единовременной выплатой в размере $546,8 млн.

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