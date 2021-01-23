Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Таксиста-нелегала в состоянии наркотического опьянения задержали в СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО 23 января 2021, 16:03

Материалы будут переданы в суд, нарушителю грозит административный арест на 15 суток и запрет в ближайшие 7 лет садиться за руль.

Полицейские СКО задержали таксиста-нелегала в состоянии наркотического опьянения, сообщает zakon.kz.

В райцентре Тайынше сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Volkswagen Golf под управлением 32-летнего местного жителя, который "таксовал", не имея разрешительных документов. Медосвидетельствование показало наличие наркотического опьянения. пресс-служба Департамента полиции СКО

Отмечается, что материалы будут переданы в суд, нарушителю грозит административный арест на 15 суток и запрет в ближайшие 7 лет садиться за руль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Байден разрешил трансгендерам служить в армии
11% казахстанок получают первый сексуальный опыт до 14 лет