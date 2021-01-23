Таксиста-нелегала в состоянии наркотического опьянения задержали в СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

Материалы будут переданы в суд, нарушителю грозит административный арест на 15 суток и запрет в ближайшие 7 лет садиться за руль.