По делу о модульной больнице подозреваемых нет – прокуратура Алматы

В настоящее время органом следствия проводятся запланированные следственные действия.

В прокуратуре Алматы уточнили некоторые подробности по делу о хищении при строительстве модульной больницы, сообщает zakon.kz.

16 января текущего года антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование по статье 189 ч.4 п.2 УК по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы.

Основанием для регистрации досудебного расследования послужило заключение ДВГА по городу Алматы от 21 декабря 2020 года. По уголовному делу лица подозреваемыми не признавались и не задерживались. В настоящее время органом следствия проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК. Выводы заключения и иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению. заместитель прокурора города Алматы Сакен Ермекбаев

18 января по факту хищения средств при строительстве модульной больницы в Алматы было заведено уголовное дело.

Затем в Сети появилась информация о задержании главы Управления комфортной городской среды. В акимате Алматы ее сразу опровергли.

22 января дело было зарегистрировано по факту внутреннего госаудита, в ходе следствия выяснится - действительно ли было хищение.

Модульная клиника на 280 мест для больных коронавирусом первой открылась в Алматы с начала пандемии. Общая площадь госпиталя составляет 5 850 кв. м. Над строительством медучреждения в общей сложности работали 1300 человек в три смены, 24 часа в сутки. Было задействовано 88 единиц техники. Стоимость оценивалась в 5 млрд тенге.

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