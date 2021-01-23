Юлию Навальную задержали в Москве

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
После своего задержания она мгновенно сделал пост из автозака в Instagram.
Супругу Алексея Навального Юлию задержали в Москве, сообщает zakon.kz.
Она пришла на Пушкинскую площадь, где проходит несогласованная акция в поддержку оппозиционера.
После своего задержания она мгновенно сделал пост из автозака в Instagram.
Всего на площади присутствует около 4 тыс. человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!