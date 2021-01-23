Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Юлию Навальную задержали в Москве

Фото: Instagram/yulia_navalnaya 23 января 2021, 18:40

После своего задержания она мгновенно сделал пост из автозака в Instagram.

Супругу Алексея Навального Юлию задержали в Москве, сообщает zakon.kz.

Она пришла на Пушкинскую площадь, где проходит несогласованная акция в поддержку оппозиционера.

После своего задержания она мгновенно сделал пост из автозака в Instagram.

Всего на площади присутствует около 4 тыс. человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬27
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
30 млн тенге похители при съемках казахстанского исторического сериала
В Алматы снесли незаконно построенное летнее кафе