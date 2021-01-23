Умер легенда американской журналистики Ларри Кинг

3 января он был госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом.

Скончался выдающийся американский журналист Ларри Кинг. Ему было 87 лет, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в его аккаунте в Twitter. Он скончался в больнице, причина не уточняется.

Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе,— говорится в сообщении.

3 января он был госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом.

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