Машина над обрывом – людей вытащили спасатели

От падения машину спасло то, что она уперлась задним крылом в дерево.

Просьба о помощи поступила в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК в ночь на 23 января, сообщает zakon.kz.

В Карасайском районе ущелье Кок-лай-сай Алматинской области автомобиль при подъеме в гору съехал с дороги. Два колеса с правой стороны зависли над обрывом.

Оперативная группа в составе шести человек выехали на место происшествия.

На месте выяснилось, что от падения машину спасло то, что она уперлась задним крылом в дерево.

В автомобиле находились трое людей. Выйти из салона они не могли, так как легковой автомобиль мог сорваться вниз.

Ситуация ухудшалась с каждой минутой - у пострадавших заканчивалось топливо, молодые люди замерзали.

Спасатели, прежде чем начать эвакуацию, при помощи полиспаста зафиксировали машину, вытянули ее от обрыва и при помощи двух тросов отбуксировали машину в безопасную зону, после чего люди смогли из нее выйти. пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"

Медицинская помощь никому не потребовалось.

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