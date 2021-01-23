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"Сарыарка" всухую расправилась с "Актобе" в повторном матче

Фото: HK "Aqtobe" 23 января 2021, 21:26

Итог игры: 0:3.

23 января в Актобе состоялась повторная игра в двухматчевом противостоянии между клубами "Сарыарка" и "Актобе", сообщает zakon.kz.

Хозяева всухую были разгромлены гостями.

Актобе" — "Сарыарка" 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 — 04:13 Голоднюк (Марков, Анохин). В равенстве 0:2 — 09:56 Воронков (Аноховский, Рахманов). В равенстве 0:3 — 45:32 Поддубный (Воронков, Рахманов). В равенстве Вратари: Мальгин — Бояркин.

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