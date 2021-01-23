"Барыс" переиграл "Витязя" в овертайме

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Счет игры - 5:4.
В рамках матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский "Барыс" обыграл подольский "Витязь" на выезде, сообщает zakon.kz.
Счет игры - 5:4.
Для выигрыша потребовался овертайм, передает пресс-служба ХК "Барыс".
В заявке на матч были сделаны два изменения. Ортио вновь оказался на позиции запасного вратаря. Алихан Асетов сменил в четвертом звене Павла Акользина.
В первом периоде зрители арены "Витязь" увидели три взятия ворот. В составе хозяев точными бросками отметились Александр Семин и Джастин Дэнфорт. "Барыс" ответил на это реализацией большинства в исполнении Линуса Виделля.
В начале второго периода коллектив из Казахстана выстрелил дуплетом, причем между двумя взятиями ворот прошла всего 21 секунда. Свою первую шайбу в сезоне забросил Валерий Орехов. Далее Никита Михайлис удачно подставил клюшку под наброс Даррена Дица. "Витязь" вновь ответил реализацией лишнего – дубль на счету Дэнфорта.
За две с небольшим минуты до финальной сирены Захар Бардаков вывел подольский коллектив вперед. Однако очень быстро Михайлис оформил дубль и установил равенство на табло. Овертайм получился недолгим. Точный бросок Джесси Блэкера принес казахстанцам четвертую подряд победу, после которой команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Востока.
26 января подопечные Юрия Михайлиса примут на домашнем льду челябинский "Трактор".
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