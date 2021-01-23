Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

30 погибших – в Нигерии взорвалась машина с газом

Фото: Liberty TV/Radio 23 января 2021, 23:48

Вслед за взрывом начался пожар. В больницу доставлены 17 пострадавших, у всех сильные ожоги.

По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета The Nation, голубое топливо взорвалось на газозаправочной станции в городе Агбор. По словам очевидца событий, причина заключается в утечке раздаточного шланга.

Взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов, стоящих близко к станции. Вслед за взрывом начался пожар. Большинство людей погибли в своих домах. В больницу доставлены 17 пострадавших, у всех сильные ожоги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
30 млн тенге похители при съемках казахстанского исторического сериала
11% казахстанок получают первый сексуальный опыт до 14 лет