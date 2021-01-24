Сухой воздух увеличивает риск заражения COVID-19

Многие люди и не подозревают о том, что дышат сухим воздухом, в котором размножение бактерий и вирусов происходит так же активно, как и в слишком влажном.

Заболевшие COVID-19 страдают от проблем с легкими. Поскольку коронавирус поражает дыхательную систему, на риск заражения и тяжесть болезни оказывает влияние качество воздуха, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, чем больше содержание кислорода в воздухе, тем легче человек перенесет респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию.

Он добавил, что грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Поэтому Владимир Болибок посоветовал постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Особое внимание медик рекомендует обратить внимание на спальни. Их нужно хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли.

При этом многие люди и не подозревают о том, что дышат сухим воздухом, в котором размножение бактерий и вирусов происходит так же активно, как и в слишком влажном.

Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6–8 часов в сутки, а у некоторых счастливых — и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

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