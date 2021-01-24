Байден изменит "драконовскую политику" Трампа в отношении иммигрантов

Глава США Джо Байден позвонил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадор.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома, Байден и Обрадор обсудили "сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности, по региональной миграции".

Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации, —говорится в заявлении.

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