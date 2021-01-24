Названы топ-5 самых быстро ржавеющих авто

Проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta.

Названы пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно материалу журнала "За рулем", проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta, по второму еще недостаточно сведений.

По данным издания, самое слабое место у Lada Granta - непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. Это связано с нестабильным качеством оцинковки. "Покупка удачной Гранты - во многом вопрос везения". В частности, автор публикации утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.

Также сообщается, что со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться "через пару зим, а может не вылезти и через пять". Отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной называется Skoda Yeti. У множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. На проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.

Из среднего ценового сегмента выделяется японская Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6-7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

Абсолютным "чемпионом" по проблемам с коррозией назвали российский внедорожник УАЗ "Патриот". Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

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