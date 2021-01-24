Казахстанский файтер проиграл второй бой в UFC

На "Бойцовском острове" Жалгас Жумагулов сразился со шведом Амиром Альбази.

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-4) провел свой второй поединок в UFC, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). На "Бойцовском острове" казахстанец сразился со шведом Амиром Альбази (13-1). Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Альбази единогласным решением судей.

Отмечается, что Амир Альбази одержал свою четырнадцатую победу в карьере и вторую в UFC. Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение.

32-летний казахстанский боец дебютировал в крупнейшем UFC в июле прошлого года: он спорно проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3).

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