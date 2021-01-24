Водитель и годовалый ребенок погибли в ДТП на трассе Атырау-Уральск

В Атырауской областной больнице уточнили, что в ДТП пострадал также 18-летний парень, с многочисленными ранами и ушибами доставленный в клинику.

23 января в Атырауской области на трассе сообщением Атырау-Уральск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей марки Lada Granta и Kia Rio. На месте происшествия погибли водитель Lada Granta и маленький ребенок.

В Атырауской областной больнице уточнили, что в ДТП пострадал также 18-летний парень, с многочисленными ранами и ушибами доставленный в клинику. Его оперировали. Врачи борются за его жизнь.

По факту ДТП с гибелью людей проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

В Атырау 22 января выпал первый "большой" снег. 23 января снег начал таять и дороги стали скользкими.

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