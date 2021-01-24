Собчак прокомментировала митинги в поддержку Навального

Соответствующий пост она разместила в соцсети.

Ксения Собчак прокомментировала митинги в поддержку политика Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Сегодня весь день не вылезала из телефона. Смотрела прямые эфиры, видео, репортажи. (...) Впервые в современной России на несанкционированный (разгоны, штрафы и посадки) митинг вышло столько людей. Причем не только в Москве, но и по всей стране. Я даже подсчитала, что, исходя из показаний независимого "Белого Счетчика", в Казани и Екатеринбурге вышло в процентном отношении к населению больше людей, чем в Москве. (0,6-0,7% от населения, в Москве 0,3%). Все говорят что вышло "новое", то самое "небитое", как сказал мне в интервью Никита Кукушкин, поколение. Главный вопрос: Как скоро оно станет "битым"? Или власть пойдет на смягчение? - написала она на своей странице в Instagram.

Далее она поделилась своим прогнозом.

Лично мой прогноз таков: эта власть мыслит любую уступку улице как слабость, в их ценностных координатах "крутые пацаны наездов не боятся", поэтому будут "жесткие" посадки активистов и запугивание тех, кто вышел первый раз. Ксения Собчак

Она считает, что Алексея не освободят, но, как отметила Собчак, Юля Навальная 23 января "продемонстрировала, что сможет занять его место в борьбе, если другого варианта не будет".

Будут ли митинги нарастать? Превратится ли Москва в многомесячный "Хабаровск"? Я не знаю, но думаю, что в любом случае нас ждет не "оттепель", а жесткие ответы власти. Ксения Собчак

Она выложила два видео, поразивших ее жестокостью и насилием.

Омоновец бьет женщину в живот за вопрос "за что вы его задержали?" и какие-то радикалы пинают каску омоновца. Лично мне неприятно смотреть на любую жестокость и насилие. С любой стороны. Ксения Собчак

Митинги в поддержку политика Алексея Навального прошли 23 января по всей России, а также во многих странах мира, в том числе в Нью-Йорке.

Читайте также:

Флаги Казахстана увидели на митингах в Нью-Йорке в поддержку Навального

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!