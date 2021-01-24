Сколько снега выпало за ночь в горах Алматы

В городском акимате сообщили, что было организовано дежурство 548 единиц спецтехники, в том числе 219 пескоразбрасывателей и 375 дорожных рабочих.

Акимат Алматы предоставил информацию по уборке снега в городе в ночной период с 23 на 24 января, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, в предгорных и горных района Алматы с 23:30 до 5:00 выпало до 8 см снега, в городе - до 3 см. Как сообщается, было организовано дежурство 548 единиц спецтехники, в том числе 219 пескоразбрасывателей и 375 дорожных рабочих.

​В целях предупреждения гололеда с начала снегопада производится посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, особенно в верхней части города. Использовано 2470 тонн противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. В верхних районах города организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог. В дневной период выход техники составляет 595 единиц (212 пескоразбрасывателей) и 1208 дорожных рабочих, - уточнили в акимате Алматы.

Также сообщается, что в районных акиматах организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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