Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 января опубликовал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19. Только за 23 января выявлено 1584 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 176 974 случая.

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