Появились подробности гибели казахстанского лыжника

По данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 345 УК РК.

Появились подробности гибели известного казахстанского лыжника Николая Чеботько, сообщает zakon.kz.

24 января в 01:20 поступило телефонное сообщение о том, что в Бурабайской курортной зоне произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудниками полиции было установлено, что на 8 км трассы "Кокшетау-Бурабай" 38-летний водитель автомашины Mercedes Benz 500G, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом, от чего скончался на месте происшествия. Пассажир 1984 г.р. данного авто с телесными повреждениями в виде "ЗЧМТ, ушиб головного мозга" доставлен в районную больницу. пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Со слов пассажира, они возвращались с рыбалки с "Большого Чебачье".

По данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 345 УК РК, назначена СМЭ, ведется следствие, - добавили в ДП.

Фото: ДП Акмолинской области

Ранее стало известно, что в возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько.

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