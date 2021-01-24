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Макгрегор ответил на комментарий Нурмагомедова

Фото: fightnews.info 24 января 2021, 14:21

Хабиб ранее заявил, что Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор призвал обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с уважением относиться к спортсменам промоушена, передает zakon.kz.

Моя команда со мной с первого дня, я ничего не менял. Относись к спортсменам с уважением, это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается, - сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел 24 января в Абу-Даби. По окончании поединка Нурмагомедов на своей странице в Twitter написал, что Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров.

В активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений.

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