Лишенный прав водитель автобуса перевозил школьников в Актюбинской области

С 20 по 22 января на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус".

Лишенный прав водитель школьного автобуса перевозил детей в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области сообщили, что с 20 по 22 января на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус".

В ходе проведения ОПМ "Автобус" на автодороге "Актобе-Орск" был остановлен автобус марки Hyundai, перевозивший школьников поселка Украинка, обучающихся в поселке Акжар. При проверке документов выяснилось, что водитель школьного автобуса был лишен водительских прав на 1 год и 9 месяцев за совершение и оставление места ДТП. ДП Актюбинской области

По информации полицейских, еще один водитель автобуса ПАЗ, осуществляющего перевозку пассажиров, был лишен водительских прав за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

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