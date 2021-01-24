Пентагон подтвердил готовность оборонять Японию от Китая

Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора с Китаем.

США готовы защищать острова Сенкаку, оспариваемые Китаем. Об этом заявил новый глава Пентагона Ллойд Остин, беседуя с министром обороны Японии Нобуо Киси, сообщает zakon.kz.

Министры подтвердили, что японо-американский договор о безопасности распространяется на эти острова в Восточно-Китайском море.

Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море. пресс-служба Пентагона

Стороны также обсудили перенос авиабазы США на острове Окинава. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби.

Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".

Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

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