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Казахстанская конькобежка выиграла в группе B на этапе Кубка мира

Фото: Olympic.kz 24 января 2021, 16:48

Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Представительница Казахстана конькобежка Екатерина Айдова победила в группе B на дистанции 1000 метров на Кубке мира, сообщает zakon.kz.

Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Второе место у Анны Нифантовой из Беларуси. Беатрис Ламарш из Канады финишировала третьей.

Казахстанец Артур Галиев выступил на дистанции 500 метров (группа B) и стал восьмым.

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