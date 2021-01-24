Казахстанская конькобежка выиграла в группе B на этапе Кубка мира

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Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).
Представительница Казахстана конькобежка Екатерина Айдова победила в группе B на дистанции 1000 метров на Кубке мира, сообщает zakon.kz.
Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).
Второе место у Анны Нифантовой из Беларуси. Беатрис Ламарш из Канады финишировала третьей.
Казахстанец Артур Галиев выступил на дистанции 500 метров (группа B) и стал восьмым.
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