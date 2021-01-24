Трассу в Алматинской области закрыли из-за непогоды

Сильный буран, отсутствие видимости.

24 января с 15:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" (0-84 км.), сообщает zakon.kz.

Это связанно с ухудшением погодных условий (сильный буран, отсутствие видимости).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемых службой 112, передает пресс-служба ДЧС Алматинской области со ссылкой на алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!