Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Бурабае

Уникальные кадры были получены при очередной проверке фотоловушек.

Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Национальном парке "Бурабай", сообщает zakon.kz.

Уникальные кадры были получены при очередной проверке фотоловушек, передает Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан.

Отметим, что кабаны живут большими группами из нескольких взрослых и десятков поросят.

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