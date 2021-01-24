Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Бурабае

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Уникальные кадры были получены при очередной проверке фотоловушек.
Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Национальном парке "Бурабай", сообщает zakon.kz.
Уникальные кадры были получены при очередной проверке фотоловушек, передает Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан.
Отметим, что кабаны живут большими группами из нескольких взрослых и десятков поросят.
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