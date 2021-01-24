Новый населенный пункт появится на карте Мангистауской области

Близость нового села к морю даст возможность в дальнейшем активнее развивать туристическую зону Кендирли и послужит созданию новых рабочих мест.

Глава Мангистауской области Серикбай Трумов принял участие в церемонии закладки памятного камня села, которое будет называться – Кендирли, сообщает zakon.kz.

Новое село будет расположено недалеко от курортной зоны Кендирли, в 2 км от моря, и в 63 км от города Жанаозен.

Сейчас ведется работа по подготовке генплана.

Серикбай Трумов отметил важность создания нового села, так как с каждым годом заметно увеличивается население города Жанаозен и близлежащих населенных пунктов.

Ответственным лицам поручено применять в разработке плана современные методы, учитывая специфику местности и региона в целом.

В первую очередь внимание будет уделено строительству инфраструктуры и только потом начнется выделение земель под ИЖС. В скором времени в зоне Кендирли будет построен опреснительный завод. Планируется что его мощность, 50 тысяч кубометров в сутки, сможет покрыть нужду города Жанаозен и всех близлежащих сел, в том числе и нового. пресс-служба акима Мангистауской области

Близость нового села к морю даст возможность в дальнейшем активнее развивать туристическую зону Кендирли и послужит созданию новых рабочих мест.

В акимате уже обсудили вопрос создания на данной территории нового района, который будет включать в себя села Рахат, Тенге, Бостан, Сенек и другие. Предполагается, что Кендирлинский район будет расположен на территории в 616 тысяч гектаров.

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